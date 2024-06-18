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Ялчин Рафиев: COP29 также направлен на решение проблем здравоохранения

Ялчин Рафиев: COP29 также направлен на решение проблем здравоохранения Климатические изменения серьезно влияют на здоровье человека. 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) также направлена на решение проблем здравоохранения.
COP29
18 июня 2024 г. 09:48
Ялчин Рафиев: COP29 также направлен на решение проблем здравоохранения

Климатические изменения серьезно влияют на здоровье человека. 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) также направлена на решение проблем здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в ходе выступления на ежегодно проводимом перед COP глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего" в Баку.

Он отметил, что проведение этого мероприятия в Азербайджане было поддержано международным сообществом.

Рафиев добавил, что последствия изменения климата все более усиливаются: "Мы должны работать ради более устойчивого будущего".

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Версия на английском языке Deputy FM: COP29 is also aimed at solving health problems
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: COP29 həm də səhiyyə problemlərinin həllinə yönəlib

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