Ялчин Рафиев: COP29 позволит принять новые решения по климатическому финансированию

10:35

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября, позволит принять новые решения по климатическому финансированию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на Диалоге по целям устойчивого развития на тему "Голоса будущего: координация действий по климату и усилий, направленных на глобальные цели", организованном в Баку Министерством экономики и представительством ООН в Азербайджане.

Он отметил, что принятие этих решений и достижение консенсуса на COP29 дадут толчок началу серьезного и значимого процесса.

"Потому что финансы играют большую роль во многих вопросах. Мы надеемся, что благодаря конструктивному до сегодняшнего дня переговорному процессу наша роль в наведении мостов будет такой же успешной, как и наша роль в Движении неприсоединения", - отметил замминистра.

Рафиев сказал, что несмотря на сжатые сроки Азербайджан проделал большую работу для подготовки к климатической конференции COP29.

"У нас большая и амбициозная повестка дня в связи с COP29. В отличие от стран, проводивших это мероприятие в прежние годы, у нас было очень мало времени. Однако, благодаря взятым обязательствам и приверженности им, политической поддержке на самом высоком уровне, мы развили соответствующий потенциал и смогли обеспечить создание успешного процесса среди членов ООН, в ближайшее время мы станем этому свидетелями. Несомненно, цели устойчивого развития и климатические действия взаимосвязаны", - добавил замминистра.