Ялчин Рафиев: Человеческое здоровье и климатические изменения взаимосвязаны

Изменение климата оказывает непосредственное влияние на здоровье людей, они взаимосвязаны напрямую.
Как передает Report, об этом заявил главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев на министерской встрече высокого уровня по вопросам здравоохранения в рамках COP29.
По его словам, здоровье - это краеугольный камень жизни, человеческого развития, экономического процветания и жизнестойкости. Оно должно оставаться центральным элементом наших усилий по решению климатических проблем, сказал он.
Рафиев отметил, что подписанные в Баку договоры о намерениях по климату и здоровью представляют собой стратегическое видение интеграции здоровья в климатические действия.
"В них подчеркиваются такие амбициозные цели, как создание климатически устойчивых, низкоуглеродных систем и учреждений здравоохранения, а также интегрированных систем климатического мониторинга здоровья и раннего предупреждения для снижения рисков", - сказал он.
Рафиев также заявил, что 19 ноября Азербайджан рассмотрит подход "Единое здоровье" о неразрывной связи здоровья людей, животных и охраны окружающей среды.
"Эта целостная перспектива поможет нам добиться максимального межсекторального сотрудничества для развития человеческого потенциала. А 20 ноября, в рамках Дня урбанизации, мы изучим взаимосвязь между здоровьем и городами", - сказал он.