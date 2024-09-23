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Ялчин Рафиев: Баку не считает справедливой критику касательно организации COP в нефтедобывающих странах

Ялчин Рафиев: Баку не считает справедливой критику касательно организации COP в нефтедобывающих странах Азербайджан не считает справедливой критику касательно организации COP в нефтедобывающих странах, наоборот, этот шаг заслуживает одобрения.
COP29
23 сентября 2024 г. 15:41
Ялчин Рафиев: Баку не считает справедливой критику касательно организации COP в нефтедобывающих странах

Азербайджан не считает справедливой критику касательно организации COP в нефтедобывающих странах, наоборот, этот шаг заслуживает одобрения.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Ряд прошедших COP принимались нефтедобывающими странами. В этой связи критику по этому поводу мы не считаем справедливой, наоборот, этот шаг заслуживает одобрения. Ведь проводя климатическую конференцию нефтегазодобывающие страны берут на себя большую ответственность", - сказал он.

По словам Рафиева, ответ Азербайджана на эту критику заключается в том, что, во-первых, Баку до сих пор очень разумно использовал полученные средства, инвестируя, как в возобновляемые источники энергии, так и уделяя внимание улучшению благосостояния населения.

"Это следует должным образом оценить, а не подвергать критике. Именно в контексте COP29 мы видим, что после того, как Азербайджан был выбран принимающей стороной COP29, он присоединился к инициативе "Глобальное обещание по метану" и взял на себя обязательство значительно сократить выбросы метана в ближайшие годы", - сказал он.

Он напомнил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) объявила о цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году: "Это тоже существенный шаг. Наконец, Азербайджан объявил, что к 2030 году доля возобновляемой энергии в его энергетическом балансе достигнет 30%. Все это показывает, что Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода, и несмотря на то, что мы производим и экспортируем ископаемое топливо, назначение, по которому используются заработанные средства, помогает нам двигаться к достижению наших климатических целей".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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