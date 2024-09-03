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Ялчин Рафиев: Азербайджан запускает Бакинскую глобальную платформу прозрачности климата

Ялчин Рафиев: Азербайджан запускает Бакинскую глобальную платформу прозрачности климата Азербайджан сегодня запустит Бакинскую глобальную платформу прозрачности климата.
COP29
3 сентября 2024 г. 09:54
Ялчин Рафиев: Азербайджан запускает Бакинскую глобальную платформу прозрачности климата

Азербайджан сегодня запустит Бакинскую глобальную платформу прозрачности климата, которая нацелена на укрепление взаимного доверия.

Как сообщает Report, об этом сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев на диалоге высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)".

Он добавил, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата придает большое значение вопросу прозрачности. Запуск этой платформы является одной из важнейших инициатив Азербайджана в рамках председательства на COP29.

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Версия на английском языке Azerbaijan to launch Baku Global Climate Transparency Platform today, COP29 lead negotiator says
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: Bakı Qlobal İqlim Şəffaflığı Platformasını açmaqdan çox məmnunuq

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