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Ялчин Рафиев: Азербайджан имеет идеальное положение для содействия прогрессу в переговорах по климату

Ялчин Рафиев: Азербайджан имеет идеальное положение для содействия прогрессу в переговорах по климату Будучи одним из признанных мировых центров мультикультурализма и используя свои связи в наведении мостов между Севером и Югом, Азербайджан занимает идеальное положение для содействия всем инклюзивным дискуссиям, чтобы добиться ощутимого прогресса в перего
COP29
20 февраля 2024 г. 14:00
Ялчин Рафиев: Азербайджан имеет идеальное положение для содействия прогрессу в переговорах по климату

Будучи одним из признанных мировых центров мультикультурализма и используя свои связи в наведении мостов между Севером и Югом и Западом и Востоком Азербайджан занимает идеальное положение для содействия всем инклюзивным дискуссиям, чтобы добиться ощутимого прогресса в переговорах по климату на СОР29

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе "круглого стола", посвященного 28-й и 29-й сессиям Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28 и COP29).

"Вступая в президентство COP, мы чрезвычайно благодарны за вашу работу и намерены наладить прочные связи со всеми вами. На COP28 мы сделали большой выбор для будущего. Для нас большая честь, что Азербайджан выбран в качестве хозяина COP29, и мы понимаем, какая большая ответственность лежит на нас", - сказал он.

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан в ходе проведения COP29 будет опираться на импульс, полученный в Дубае и будет продвигаться вперед дальше, опираясь на коллективные призывы к дальнейшим действиям .

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Версия на английском языке Deputy FM: Azerbaijan has ideal position to promote progress in climate negotiations

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