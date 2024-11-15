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Яэль Бараш Харман: Израиль и Азербайджан имеют потенциал для развития сотрудничества в сфере ВИЭ

Яэль Бараш Харман: Израиль и Азербайджан имеют потенциал для развития сотрудничества в сфере ВИЭ Израиль и Азербайджан обладают достаточным потенциалом для развития сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
COP29
15 ноября 2024 г. 16:06
Яэль Бараш Харман: Израиль и Азербайджан имеют потенциал для развития сотрудничества в сфере ВИЭ

Израиль и Азербайджан обладают достаточным потенциалом для развития сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом в интервью Report заявила главный научный сотрудник Министерства энергетики и инфраструктуры Израиля Яэль Бараш Харман.

"Израиль лидирует в технологическом аспекте. В этой связи делегации многих стран, в том числе Азербайджана, приезжают в Израиль, чтобы изучить возможности применения современных технологий в развитии возобновляемой энергетики. Конечно, есть большой простор для дальнейшего сотрудничества, совместных исследований и разработок", - сказала она.

По ее словам, мировая общественность должна уделить больше внимания вопросу климатических изменений. "Нам действительно нужно понять, что нужно прилагать больше усилий и быть более вовлеченными в поиске решений. Мы все чаще сталкиваемся с последствиями климатических изменений, такими как наводнения и пожары. Речь идет не только об использовании современных технологий, люди должны подходить к вопросу более ответственно, например сокращать потребление энергии", - подчеркнула она.

Также Харман отметила важность активного участия женщин в климатической борьбе. Она подчеркнула, что женщины заботятся о будущем своих детей.

"Считаю, что роль женщин должна быть намного сильнее. Верю, что женщины смогут помочь в изменении ситуации с климатом", - подытожила она.

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