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WMO: Решение климатической проблемы напрямую зависит от управления водными ресурсами

WMO: Решение климатической проблемы напрямую зависит от управления водными ресурсами Эффективное управление водными ресурсами играет решающую роль в достижении целей Парижского соглашения.
COP29
21 ноября 2024 г. 10:59
WMO: Решение климатической проблемы напрямую зависит от управления водными ресурсами

Эффективное управление водными ресурсами играет решающую роль в достижении целей Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель экспертной группы Всемирной метеорологической организации (WMO) по водным ресурсам и изменению климата Николас Франке на мероприятии по интеграции водных решений в NDCs и NAPs.

Он отметил, что включение водных ресурсов в стратегии по энергии и смягчению последствий изменения климата, а также интеграция вопросов климата в водное стратегическое планирование может внести важный вклад в достижение Цели устойчивого развития 6 (ЦУР 6) и целей Парижского соглашения.

По словам Н.Франке, такой подход снижает риски проекта, позволяет получить больше климатических выгод при меньшем потреблении воды и сокращении общих затрат. Он призвал страны принять эти аспекты во внимание при подготовке документов NDC 3.0.

Он также подчеркнул необходимость заполнения информационных пробелов.

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Версия на азербайджанском языке WMO: İqlim probleminin həlli suyun səmərəli idarə olunması ilə birbaşa bağlıdır

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