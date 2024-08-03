Взнос Австрии в Фонд потерь и ущерба будет увеличен на 15 миллионов евро

Взнос Австрии в Фонд потерь и ущерба, который является ключевым элементом климатического финансирования в развивающихся странах, будет увеличен на 15 миллионов евро.

Взнос Австрии в Фонд потерь и ущерба, который является ключевым элементом климатического финансирования для развивающихся стран, будет увеличен на 15 миллионов евро.

Как передает Report, об этом сообщает австрийская ежедневная газета Die Presse.

Как известно, климатическое финансирование - основной вопрос климатической конференции, 29 сессию которой (COP29) примет у себя в ноябре Азербайджан.

Отмечается, что взнос будет увеличен на 15 миллионов евро - до 25 миллион. "Деньги предназначены для финансирования мер по адаптации к изменению климата и компенсации необратимого ущерба, причиненного климатическими явлениями", подчеркивает автор.

В статье приводятся слова министра по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноры Гевесслер, которая акцентирует внимание на том, что климатический кризис и его разрушительные последствия представляют собой значительную угрозу для человечества по всему миру.

"Это особенно верно для тех, кто находится на глобальном юге. Мы серьезно относимся к своей ответственности и поддерживаем эти страны", - добавила она.

В общей сложности Австрия обязалась выделить 50 миллионов долларов в период с 2023 по 2027 год.

Напомним, что Фонд потерь и ущерба призван помочь развивающимся странам финансировать расходы по преодолению негативных последствий изменения климата, включая как экономические, так и неэкономические потери и ущерб для людей, природы и экономики.