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Вюсал Шихалиев: Азербайджан включил стандарты ESG в свои национальные стратегии

Вюсал Шихалиев: Азербайджан включил стандарты ESG в свои национальные стратегии Азербайджан интегрировал стандарты экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в свои национальные стратегии.
COP29
16 ноября 2024 г. 13:12
Вюсал Шихалиев: Азербайджан включил стандарты ESG в свои национальные стратегии

Азербайджан интегрировал стандарты экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в свои национальные стратегии.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ Администрации президента Азербайджана Вюсал Шихалиев во время выступления на круглом столе высокого уровня по Программе зеленых цифровых действий в рамках COP29.

Он отметил, что глобальные вызовы, такие как социальное неравенство, нехватка устойчивых финансовых практик, неэффективное управление и изменение климата, требуют незамедлительных решений:

"Азербайджан провел масштабные законодательные и институциональные реформы для решения этих проблем в рамках стандартов ESG. Правительство достигло значительных успехов, а многие компании уже интегрируют ESG в свои стратегии. Международные рейтинги подтверждают успешный прогресс Азербайджана в этой сфере.

Более 30 рабочих групп, созданных по инициативе президента страны, и около 750 специалистов активно работают над ускорением бизнес-реформ, внедрением эффективных моделей управления и развитием инклюзивного сотрудничества в рамках стандартов ESG".

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxəliyev: “Azərbaycan ESG prinsiplərini özünün milli strategiyalarına daxil edib”

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