Вюсал Гусейнов: Азербайджан станет ориентиром для будущих мероприятий COP

Широкое освещение вопросов изменения климата, перемещения людей и миграции на COP29 создает основу для расширения шагов в этом направлении на последующих COP, для которых Азербайджан будет служить ориентиром.

Широкое освещение вопросов изменения климата, перемещения людей и миграции на COP29 создает основу для расширения шагов в этом направлении на последующих COP, для которых Азербайджан будет служить ориентиром.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов заявил журналистам на полях COP29.

По его словам, такое внимание Азербайджана к теме перемещения людей является результатом чувствительного подхода страны к этим вопросам.

В своем выступлении он подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в разработке решений, направленных на минимизацию последствий климатических изменений и перемещения людей. Гусейнов также отметил важность эффективного использования водных ресурсов и назвал эту тему одним из ключевых направлений государственной политики.

"Тема нашего сегодняшнего мероприятия больше касается процесса вынужденного перемещения людей, на который влияют стихийные бедствия, сокращение водных ресурсов. Эта тема является одним из приоритетных направлений политики Азербайджана", - сказал Гусейнов.