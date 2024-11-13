Выставка о защите мирового океана продолжает свою работу на площадке COP29

На Бакинском олимпийском стадионе, где проходит конференция COP29, продолжает свою работу выставка, посвященная защите мировых вод и подводных экосистем.
Как сообщает Report, выставка, где также представлены работы, посвященные защите китов, привлекает внимание большого числа участников.
Авторы экспонатов демонстрируют, что грузовые суда в мировых водах представляют собой серьезную угрозу для подводного мира, часто сбивают китов, подвергая их жизни риску.
Представляем фотографии с выставки:
Фото: Вугар Ханларов.