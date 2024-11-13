Выставка о защите мирового океана продолжает свою работу на площадке COP29

Выставка о защите мирового океана продолжает свою работу на площадке COP29

На Бакинском олимпийском стадионе, где проходит конференция COP29, продолжает свою работу выставка, посвященная защите мировых вод и подводных экосистем.

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Версия на английском языке Фото Exhibition on aquatic life opens at COP29 venue