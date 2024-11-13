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Выставка о защите мирового океана продолжает свою работу на площадке COP29

Выставка о защите мирового океана продолжает свою работу на площадке COP29 На Бакинском олимпийском стадионе, где проходит конференция COP29, продолжает свою работу выставка, посвященная защите мировых вод и подводных экосистем.
COP29
13 ноября 2024 г. 15:30
Выставка о защите мирового океана продолжает свою работу на площадке COP29

На Бакинском олимпийском стадионе, где проходит конференция COP29, продолжает свою работу выставка, посвященная защите мировых вод и подводных экосистем.

Как сообщает Report, выставка, где также представлены работы, посвященные защите китов, привлекает внимание большого числа участников.

Авторы экспонатов демонстрируют, что грузовые суда в мировых водах представляют собой серьезную угрозу для подводного мира, часто сбивают китов, подвергая их жизни риску.

Представляем фотографии с выставки:

Фото: Вугар Ханларов.

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Версия на английском языке ФотоExhibition on aquatic life opens at COP29 venue
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 məkanında su canlıları ilə bağlı sərgi açılıb - FOTOREPORTAJ

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