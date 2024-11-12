Вучич: Своими действиями Запад отказывается от помощи в урегулировании конфликтов

Страны Европы, которые не приехали на климатическую конференцию COP29, преследуют политические мотивы.

Страны Европы, которые не приехали на климатическую конференцию COP29, преследуют политические мотивы.

Как передает Report, об этом журналистам сказал президент Сербии Александр Вучич.

"Мне все равно, приехали они или нет, главное что мы здесь, и что мы будем приезжать сюда и в будущем", - сказал он.

Вучич подчеркнул, что подобными действиями Запад отказывается от помощи в урегулировании международных конфликтов.

"Они могли бы провести тысячу двусторонних встреч и переговоров, но они не приехали. Этот саммит очень важен, в ситуации когда нужно остановить крупные конфликты, например, в Украине и на Ближнем Востоке", - сказал глава государства.