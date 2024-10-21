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ВТО в рамках COP29 поддержит торгово-ориентированные меры в Азербайджане 

ВТО в рамках COP29 поддержит торгово-ориентированные меры в Азербайджане  Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) окажет поддержку торгово-ориентированной деятельности в рамках Бакинской глобальной климатической конференции COP29.
COP29
21 октября 2024 г. 15:14
ВТО в рамках COP29 поддержит торгово-ориентированные меры в Азербайджане 

Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) окажет поддержку торгово-ориентированной деятельности в рамках Бакинской глобальной климатической конференции COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на ВТО, 14 ноября Азербайджан в рамках председательства в COP29 совместно с Международной торговой палатой (ICC), Международным торговым центром (ITC), Организацией Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) и ВТО организует "День климатического финансирования, инвестиций и торговли".

При поддержке Азербайджана Секретариат ВТО и его партнеры (ICC, ITC, UNCTAD) разместят павильоны "Торгово-инвестиционного дома" в "голубой" (Pavilion Area B4) и "зеленой" зонах (Pavilion Area D10).

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала также примет участие в Саммите мировых лидеров и других мероприятиях высокого уровня в "Торгово-инвестиционном доме".

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Версия на английском языке WTO to support trade-oriented events in Azerbaijan within COP29 framework
Версия на азербайджанском языке ÜTT COP29 çərçivəsində Azərbaycanda ticarət yönümlü tədbirləri dəstəkləyəcək

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