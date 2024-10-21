ВТО в рамках COP29 поддержит торгово-ориентированные меры в Азербайджане

Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) окажет поддержку торгово-ориентированной деятельности в рамках Бакинской глобальной климатической конференции COP29.

Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) окажет поддержку торгово-ориентированной деятельности в рамках Бакинской глобальной климатической конференции COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на ВТО, 14 ноября Азербайджан в рамках председательства в COP29 совместно с Международной торговой палатой (ICC), Международным торговым центром (ITC), Организацией Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) и ВТО организует "День климатического финансирования, инвестиций и торговли".

При поддержке Азербайджана Секретариат ВТО и его партнеры (ICC, ITC, UNCTAD) разместят павильоны "Торгово-инвестиционного дома" в "голубой" (Pavilion Area B4) и "зеленой" зонах (Pavilion Area D10).

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала также примет участие в Саммите мировых лидеров и других мероприятиях высокого уровня в "Торгово-инвестиционном доме".