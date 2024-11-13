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ВТО: Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно

ВТО: Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно.
COP29
13 ноября 2024 г. 16:38
ВТО: Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно

Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на сессии "Сила сотрудничества: Объединение сил для достижения нулевого уровня выбросов", организованной со Всемирным экономическим форумом в рамках COP29.

Оконджо-Ивеала подчеркнула, что торговля должна быть открытой и предсказуемой и находиться в центре борьбы с изменением климата.

Она также выразила благодарность Азербайджану за высокий уровень организации COP29.

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Версия на английском языке WTO says impossible to achieve decarbonization without trade
Версия на азербайджанском языке ÜTT: Ticarətsiz karbonsuzlaşdırma ilə bağlı məqsədə nail olmaq mümkün deyil

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