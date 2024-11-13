ВТО: Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно

Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно.
Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на сессии "Сила сотрудничества: Объединение сил для достижения нулевого уровня выбросов", организованной со Всемирным экономическим форумом в рамках COP29.
Оконджо-Ивеала подчеркнула, что торговля должна быть открытой и предсказуемой и находиться в центре борьбы с изменением климата.
Она также выразила благодарность Азербайджану за высокий уровень организации COP29.