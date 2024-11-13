ВТО: Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно

Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно.

Без торговли достижение целей по декарбонизации невозможно.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на сессии "Сила сотрудничества: Объединение сил для достижения нулевого уровня выбросов", организованной со Всемирным экономическим форумом в рамках COP29.

Оконджо-Ивеала подчеркнула, что торговля должна быть открытой и предсказуемой и находиться в центре борьбы с изменением климата.

Она также выразила благодарность Азербайджану за высокий уровень организации COP29.