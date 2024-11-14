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Всемирный банк выделит $150 млрд на климатическое финансирование в течение 10 лет

Всемирный банк выделит $150 млрд на климатическое финансирование в течение 10 лет Всемирный банк намерен выделить 150 млрд долларов США на поддержку климатических проектов в течение ближайших 10 лет.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:15
Всемирный банк выделит $150 млрд на климатическое финансирование в течение 10 лет

Всемирный банк намерен выделить 150 млрд долларов США на поддержку климатических проектов в течение ближайших 10 лет.

Как сообщает Report, об этом вице-президент банка по устойчивому развитию Юрген Фёгеле заявил на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что развивающимся странам требуется 2,4 трлн долларов ежегодно до 2030 года для сокращения выбросов углерода и адаптации к климатическим рискам.

В прошлом году банк выделил 43 млрд долларов на климатическое финансирование для развивающихся стран – это один из крупнейших объемов поддержки среди аналогичных фондов, сказал Фёгеле.

По его словам, банк разработал новые инструменты, такие как климатоустойчивые долговые положения, чтобы помочь странам, особенно малым островным государствам, при столкновении с катастрофами.

"14 стран уже заключили такие договоры, позволяющие им при необходимости отложить или сократить выплаты по долгам, что значительно облегчает восстановление", - добавил вице-президент.

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Версия на английском языке World Bank to allocate $150 billion for climate financing over 10 years
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı 10 ildə iqlim maliyyələşdirilməsinə 150 ​​milyard ABŞ dolları ayıracaq

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