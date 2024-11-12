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Всемирный банк намерен поддерживать укрепление финансовых институтов развивающихся стран

Всемирный банк намерен поддерживать укрепление финансовых институтов развивающихся стран Необходимо уделять внимание укреплению финансовых институтов развивающихся стран, и для этого банки могут разработать соответствующие проекты.
COP29
12 ноября 2024 г. 20:43
Всемирный банк намерен поддерживать укрепление финансовых институтов развивающихся стран

Необходимо уделять внимание укреплению финансовых институтов развивающихся стран, и для этого банки могут разработать соответствующие проекты.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Всемирного банка по глобальной энергетике и природным ресурсам Деметриос Папатанасиу на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности", проходящем в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Он отметил, что ежегодно на ископаемое топливо тратится 500 млрд долларов США: "Мы должны направить эти средства на возобновляемую энергию. Средства, выделяемые банками, должны быть использованы для предотвращения финансовых потерь при переходе на возобновляемую энергию и погашения долгов. Всемирный банк как раз работает над этим вопросом. Мы мобилизовали наши ресурсы для этого. Также мы начали программу "Миссия 300", целью которой является обеспечение электроэнергией 300 млн человек в Африке".

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