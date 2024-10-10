Вопке Хукстра: Любые климатические действия начинаются с науки

Любые климатические действия начинаются с науки, исходя из этого Евросоюз субсидирует науку.
Как передает Report, об этом сказал еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).
"Мы также предоставили обширное финансирование климатической науке, работая вместе со многими сторонами, прежде всего с Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Тем самым мы хотим подчеркнуть, что этим должно заниматься все международное сообщество", - сказал он.
Хукстра подчеркнул, что Европейский Союз нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году, при этом опираясь на устойчивость населения и конкурентоспособность бизнеса.
"Мы очень хотим не только продолжать двигаться по этому амбициозному пути, но и тесно сотрудничать со всем мировым сообществом, чтобы убедиться, что идем в верном направлении", - подытожил он.