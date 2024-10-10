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Вопке Хукстра: Любые климатические действия начинаются с науки

Вопке Хукстра: Любые климатические действия начинаются с науки Любые климатические действия начинаются с науки.
COP29
10 октября 2024 г. 11:40
Вопке Хукстра: Любые климатические действия начинаются с науки

Любые климатические действия начинаются с науки, исходя из этого Евросоюз субсидирует науку.

Как передает Report, об этом сказал еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).

"Мы также предоставили обширное финансирование климатической науке, работая вместе со многими сторонами, прежде всего с Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Тем самым мы хотим подчеркнуть, что этим должно заниматься все международное сообщество", - сказал он.

Хукстра подчеркнул, что Европейский Союз нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году, при этом опираясь на устойчивость населения и конкурентоспособность бизнеса.

"Мы очень хотим не только продолжать двигаться по этому амбициозному пути, но и тесно сотрудничать со всем мировым сообществом, чтобы убедиться, что идем в верном направлении", - подытожил он.

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Версия на английском языке Wopke Hoekstra: Any climate action starts with science
Версия на азербайджанском языке Vopke Hukstra: İstənilən iqlim fəaliyyəti elmdən başlayır

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