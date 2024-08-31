О нас

Волонтеры COP29 приняли участие в проекте Eco enacthon

Волонтеры COP29 приняли участие в проекте Eco enacthon ​​​​​​​Волонтеры COP29 приняли участие в проекте Eco Enacthon, реализованном Азербайджанской операционной компанией.
COP29
31 августа 2024 г. 11:45
Волонтеры COP29 приняли участие в проекте Eco enacthon

Азербайджанская операционная компания COP29 организовала проект Eco Enacthon для волонтеров предстоящей конференции.

Как сообщает Report, мероприятие проходило 29-30 августа в Центре Гейдара Алиева.

Волонтеры объединились для подготовки оригинальных и инновационных проектов для решения актуальных экологических проблем.

В первый день мероприятия волонтеры приняли участие в тренингах по практическим темам, таким как изменение климата и устойчивое развитие, управление и сортировка отходов, совершенствование различных экологических и устойчивых бизнес-идей и пр.

Во второй день был организован конкурс экопроектов, что позволило волонтерам применить на практике приобретенные знания.

Волонтеры, представившие наиболее актуальные и креативные проекты, были объявлены победителями и удостоились наград.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 könüllüləri “Eco Enacthon” layihəsində iştirak ediblər

Экслюзивные новости

Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi