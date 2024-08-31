Волонтеры COP29 приняли участие в проекте Eco enacthon

​​​​​​​Волонтеры COP29 приняли участие в проекте Eco Enacthon, реализованном Азербайджанской операционной компанией.

Азербайджанская операционная компания COP29 организовала проект Eco Enacthon для волонтеров предстоящей конференции.

Как сообщает Report, мероприятие проходило 29-30 августа в Центре Гейдара Алиева.

Волонтеры объединились для подготовки оригинальных и инновационных проектов для решения актуальных экологических проблем.

В первый день мероприятия волонтеры приняли участие в тренингах по практическим темам, таким как изменение климата и устойчивое развитие, управление и сортировка отходов, совершенствование различных экологических и устойчивых бизнес-идей и пр.

Во второй день был организован конкурс экопроектов, что позволило волонтерам применить на практике приобретенные знания.

Волонтеры, представившие наиболее актуальные и креативные проекты, были объявлены победителями и удостоились наград.