Волонтеры COP29 в Азербайджане получат денежные премии

Волонтерам конференции COP29, прошедшей в Азербайджане, выделены денежные премии.
Как передает Report, об этом сообщила команда по работе с волонтерами COP29.
Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, каждому волонтеру, принявшему участие в организации мероприятия, будут вручены благодарственное письмо и денежная премия.
Волонтеры, получившие благодарственные письма с 8 по 14 января, смогут получить денежные премии, обратившись с удостоверением личности в любой филиал Kapital Bank.