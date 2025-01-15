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Волонтеры COP29 в Азербайджане получат денежные премии

Волонтеры COP29 в Азербайджане получат денежные премии Волонтерам конференции COP29, прошедшей в Азербайджане, выделены денежные премии.
COP29
15 января 2025 г. 13:11
Волонтеры COP29 в Азербайджане получат денежные премии

Волонтерам конференции COP29, прошедшей в Азербайджане, выделены денежные премии.

Как передает Report, об этом сообщила команда по работе с волонтерами COP29.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, каждому волонтеру, принявшему участие в организации мероприятия, будут вручены благодарственное письмо и денежная премия.

Волонтеры, получившие благодарственные письма с 8 по 14 января, смогут получить денежные премии, обратившись с удостоверением личности в любой филиал Kapital Bank.

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Версия на английском языке COP29 volunteers in Azerbaijan to receive money rewards
Версия на азербайджанском языке COP29 könüllüləri üçün pul mükafatı ayrılıb

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