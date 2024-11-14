Владимир Ильичев: Россия планирует планомерно интегрировать в свою экономику углеродные кредиты

Россия продолжает вести переговоры по вопросам климатического финансирования.

Россия продолжает вести переговоры по вопросам климатического финансирования.

Об этом в заявлении Report сказал заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

"В принципе мы видим, что стороны добились некоторых положительных результатов по статье 6, так что мы надеемся договориться и по другим ключевым показателям", - сказал он.

Замминистра отметил, что Россия планирует планомерно интегрировать в свою экономику углеродные кредиты: "Мы неоднократно говорили на эту тему, о том, что мы постепенно идем в этом направлении и исходим из наших возможностей".

"У нас достаточно интенсивное взаимодействие с азербайджанскими коллегами, в первую очередь с учетом того, что у нас хороший научный потенциал", - подытожил он.