О нас

Владимир Гребнев: Необходимо сохранить биоразнообразие и экосистему Каспия

Владимир Гребнев: Необходимо сохранить биоразнообразие и экосистему Каспия Глобальное потепление оказывает прямое влияние на миллионы людей, живущих в Каспийском регионе.
COP29
19 ноября 2024 г. 14:09
Владимир Гребнев: Необходимо сохранить биоразнообразие и экосистему Каспия

Глобальное потепление оказывает прямое влияние на миллионы людей, живущих в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный эксперт по изменению климата Регионального экологического центра Центральной Азии Владимир Гребнев на форуме "Каспийское море и устойчивое развитие: Охрана окружающей среды", проходящем в рамках COP29.

По его словам, изменение климата является глобальной реальностью, с которой сталкивается весь мир, и Каспийский регион не исключение:

"Глобальное потепление, изменение уровня воды, деградация экосистем и усиление стихийных бедствий напрямую влияют на миллионы людей, живущих в Каспийском регионе. Эти вызовы требуют коллективных, согласованных действий. Только совместные усилия и обмен опытом помогут разработать эффективные стратегии для адаптации и смягчения последствий изменения климата".

Эксперт отметил важность сохранения биоразнообразия и экосистемы Каспийского моря:

"Каспийский регион - это не только экосистема, но и важный экономический и энергетический центр".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert stresses need to preserve Caspian Sea's biodiversity and ecosystem
Версия на азербайджанском языке Vladimir Qrebnev: Qlobal istiləşmə Xəzər regionunda yaşayan milyonlarla insana birbaşa təsir göstərir

Экслюзивные новости

Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
19 ноября 2024 г. 12:57
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi