Владимир Гребнев: Необходимо сохранить биоразнообразие и экосистему Каспия

Глобальное потепление оказывает прямое влияние на миллионы людей, живущих в Каспийском регионе.

Глобальное потепление оказывает прямое влияние на миллионы людей, живущих в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный эксперт по изменению климата Регионального экологического центра Центральной Азии Владимир Гребнев на форуме "Каспийское море и устойчивое развитие: Охрана окружающей среды", проходящем в рамках COP29.

По его словам, изменение климата является глобальной реальностью, с которой сталкивается весь мир, и Каспийский регион не исключение:

"Глобальное потепление, изменение уровня воды, деградация экосистем и усиление стихийных бедствий напрямую влияют на миллионы людей, живущих в Каспийском регионе. Эти вызовы требуют коллективных, согласованных действий. Только совместные усилия и обмен опытом помогут разработать эффективные стратегии для адаптации и смягчения последствий изменения климата".

Эксперт отметил важность сохранения биоразнообразия и экосистемы Каспийского моря:

"Каспийский регион - это не только экосистема, но и важный экономический и энергетический центр".