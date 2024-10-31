Владанка Андреева: Возможностей для достижения климатических целей с каждым днем все меньше

С каждым днем возможностей для достижения нулевых выбросов углерода к 2050 году и удержания глобального потепления ниже 1,5 градусов становится все меньше.

С каждым днем возможностей для достижения нулевых выбросов углерода к 2050 году и удержания глобального потепления ниже 1,5 градусов становится все меньше.

Как сообщает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на 5-м диалоге по целям устойчивого развития на тему "Голоса будущего: Координация климатических действий и усилий, направленных на глобальные цели" в Баку.

По ее словам, страны должны ускорить выполнение своих климатических обязательств.

"Когда страны представят свои определяемые на национальном уровне вклады (NDC) станет ясно, движется ли мир коллективно в правильном направлении. Но представить NDC недостаточно, процесс реализации должен быть ускорен, а климатическое финансирование – увеличено. Особенно важно финансирование мер по адаптации и смягчению последствий", - сказала она.

Андреева также отметила, что Азербайджан, который принимает в этом году конференцию COP29, представит свои NDC до этого мероприятия.

Она подчеркнула, что предстоящий период критически важен для решительных климатических действий, и ООН продолжит поддерживать климатическую повестку в сотрудничестве со всеми партнерами и правительствами.