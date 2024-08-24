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Владанка Андреева: ООН намерен поддержать Азербайджан в проведении СОР29

Владанка Андреева: ООН намерен поддержать Азербайджан в проведении СОР29 ООН намерен оказать поддержку Азербайджану в проведении СОР29.
COP29
24 августа 2024 г. 11:00
Владанка Андреева: ООН намерен поддержать Азербайджан в проведении СОР29

ООН намерен оказать поддержку Азербайджану в проведении СОР29.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила во время выступления на семинаре для СМИ по эффективным коммуникационным стратегиям для COP29 в рамках мероприятия "29 диалогов о климате: путь к COP29".

"Со стороны ООН то, что мы действительно хотели бы сделать, и, я надеюсь, что у нас получается, - это поддержать принимающую страну и председательство СОР29 по всем организационным аспектам", - сказала она.

Владанка Андреева отметила, что до начала проведения СОР осталось мало времени и международное сообщество должно помочь Азербайджану в его организации: "Мы хотим, чтобы СОР29 прошел успешно"

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