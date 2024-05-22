Резидент-координатор ООН: COP29 - возможность собраться вместе, чтобы принять важные решения

COP29, который пройдет в ноябре в Баку, является возможностью для того, чтобы принять важные решения по ряду вопросов, касающихся каждой страны.

COP29, который пройдет в ноябре в Баку, является возможностью для того, чтобы принять важные решения по ряду вопросов, касающихся каждой страны.

Как передает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе мероприятия "COP29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"В этих условиях, когда участники конференции по климату соберутся в ноябре в Баку, они примут ряд важнейших коллективных решений. Все это говорит о глобальности этого мероприятия",- добавила В. Андреева.

Она подчеркнула, что все COP по сути являются "строительными блоками" друг для друга. И это в значительной степени отражается на том, как председательство COP29 и предстоящее председательство Бразилии, формируя "Тройку", пытаются создать преемственность.

“COP29 также станет основой или отправной точкой для некоторых обсуждений на COP30. Но, очевидно, есть и другая общая цель - ограничить повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса”,- сказала резидент-координатор ООН.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.