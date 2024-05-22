О нас

Резидент-координатор ООН: COP29 - возможность собраться вместе, чтобы принять важные решения

Резидент-координатор ООН: COP29 - возможность собраться вместе, чтобы принять важные решения COP29, который пройдет в ноябре в Баку, является возможностью для того, чтобы принять важные решения по ряду вопросов, касающихся каждой страны.
COP29
22 мая 2024 г. 10:42
Резидент-координатор ООН: COP29 - возможность собраться вместе, чтобы принять важные решения

COP29, который пройдет в ноябре в Баку, является возможностью для того, чтобы принять важные решения по ряду вопросов, касающихся каждой страны.

Как передает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе мероприятия "COP29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"В этих условиях, когда участники конференции по климату соберутся в ноябре в Баку, они примут ряд важнейших коллективных решений. Все это говорит о глобальности этого мероприятия",- добавила В. Андреева.

Она подчеркнула, что все COP по сути являются "строительными блоками" друг для друга. И это в значительной степени отражается на том, как председательство COP29 и предстоящее председательство Бразилии, формируя "Тройку", пытаются создать преемственность.

“COP29 также станет основой или отправной точкой для некоторых обсуждений на COP30. Но, очевидно, есть и другая общая цель - ограничить повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса”,- сказала резидент-координатор ООН.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident əlaqələndiricisi: COP29 mühüm qərarlar qəbul etmək məqsədilə bir araya gəlmək üçün fürsətdir

Самое важное

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi