Владанка Андреева: COP29 важен для информирования различных секторов об обязательствах по изменению климата

Предстоящая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важна для информирования различных секторов об их обязательствах по изменению климата.

Предстоящая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важна для информирования различных секторов об их обязательствах по изменению климата.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева во второй день международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024 в Баку.

Она отметила, что ожидания от COP29 высоки.

"Эта сессия также является важной платформой для глобального мира. Сюда входит и согласование финансовых целей для 195 стран, присоединившихся к климатической конференции, и принятие докладов, отражающих успехи в сокращении выбросов. В целом, мы сильно отстаем от обязательств по сокращению выбросов углекислого газа. Этот вопрос необходимо обсудить и решить", - сказала она.