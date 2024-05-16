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Владанка Андреева: COP29 важен для информирования различных секторов об обязательствах по изменению климата

Владанка Андреева: COP29 важен для информирования различных секторов об обязательствах по изменению климата Предстоящая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важна для информирования различных секторов об их обязательствах по изменению климата.
COP29
16 мая 2024 г. 13:19
Владанка Андреева: COP29 важен для информирования различных секторов об обязательствах по изменению климата

Предстоящая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) очень важна для информирования различных секторов об их обязательствах по изменению климата.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева во второй день международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024 в Баку.

Она отметила, что ожидания от COP29 высоки.

"Эта сессия также является важной платформой для глобального мира. Сюда входит и согласование финансовых целей для 195 стран, присоединившихся к климатической конференции, и принятие докладов, отражающих успехи в сокращении выбросов. В целом, мы сильно отстаем от обязательств по сокращению выбросов углекислого газа. Этот вопрос необходимо обсудить и решить", - сказала она.

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Версия на английском языке Vladanka Andreeva: COP29 important for various sectors to know their climate change commitments
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: "COP29 müxtəlif sektorların iqlim dəyişikliyi ilə bağlı öhdəliklərini bilməsi üçün vacibdir"

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