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Виктор Маамаатуаихутапу: Партия Tavini Huiraatira примет участие в СОР29 в Баку

Виктор Маамаатуаихутапу: Партия Tavini Huiraatira примет участие в СОР29 в Баку Партия Tavini Huiraatira Французской Полинезии примет участие в предстоящем в ноябре в Баку глобальном мероприятии СОР29.
COP29
30 мая 2024 г. 18:19
Виктор Маамаатуаихутапу: Партия Tavini Huiraatira примет участие в СОР29 в Баку

Партия Tavini Huiraatira Французской Полинезии примет участие в предстоящем в ноябре в Баку глобальном мероприятии СОР29.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь партии Tavini Huiraatira Виктор Маамаатуаихутапу сказал на конференции "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в Милли Меджлисе.

По его словам, таким образом представители Французской Полинезии попытаются внести свой вклад в глобальные инициативы по охране окружающей среды.

"Надеемся, что сможем этого добиться", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Fransız Polineziyası nümayəndəsi: COP29-da iştirak edərək öz töhfəmizi verməyə çalışacağıq

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