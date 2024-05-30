Виктор Маамаатуаихутапу: Партия Tavini Huiraatira примет участие в СОР29 в Баку

Партия Tavini Huiraatira Французской Полинезии примет участие в предстоящем в ноябре в Баку глобальном мероприятии СОР29.

Партия Tavini Huiraatira Французской Полинезии примет участие в предстоящем в ноябре в Баку глобальном мероприятии СОР29.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь партии Tavini Huiraatira Виктор Маамаатуаихутапу сказал на конференции "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в Милли Меджлисе.

По его словам, таким образом представители Французской Полинезии попытаются внести свой вклад в глобальные инициативы по охране окружающей среды.

"Надеемся, что сможем этого добиться", - сказал он.