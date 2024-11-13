О нас

Вице-президент Габона: Для достижения целей потребуется глубинная реформа международной финансовой системы

Вице-президент Габона: Для достижения целей потребуется глубинная реформа международной финансовой системы Климатическая конференция COP29 организована в Баку на фоне ситуации, когда все человечество борется с беспрецедентными экологическими проблемами.
COP29
13 ноября 2024 г. 10:59
Вице-президент Габона: Для достижения целей потребуется глубинная реформа международной финансовой системы

Климатическая конференция COP29 организована в Баку на фоне ситуации, когда все человечество борется с беспрецедентными экологическими проблемами.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Республики Габон Жозеф Овоно Берр, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

По его словам, ускоряются темпы утраты биоразнообразия, 70% видов дикой фауны уже на грани исчезновения.

"В этом году мы достигли рекордного повышения температурных показателей. Другая, не менее важная проблема -– загрязнение окружающей среды, в частности мирового океана, пластиком и другими отходами. Страдают, безусловно, все жители нашей планеты", - сказал он.

Берр отметил, что пути решения климатического кризиса известны, и их необходимо задействовать. Это прежде всего переход на возобновляемые источники энергии, сказал он.

"Несмотря на то, что в 2022 году несколько снизились показатели глобального благосостояния, сейчас эти показатели снова растут. Поэтому средства на работу имеются. Население нашей страны также страдает от последствий изменения климата. Идет утрата видов дикой флоры и фауны. Настало время действовать в интересах планеты и природы", - подчеркнул Берр.

Политик подчеркнул, что страны не смогут выполнить взятые на себя обязательства, если не обеспечить солидарность. По его словам, для достижения поставленных финансовых целей потребуется глубинная реформа международной финансовой системы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qabonun vitse-prezidenti: Beynəlxalq maliyyə sistemində dərin islahatlar aparılmalıdır
Версия на английском языке Gabon Vice President: Achieving goals will require deep reform of international financial system

Самое важное

Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi