Вице-президент Габона: Для достижения целей потребуется глубинная реформа международной финансовой системы

Климатическая конференция COP29 организована в Баку на фоне ситуации, когда все человечество борется с беспрецедентными экологическими проблемами.

Климатическая конференция COP29 организована в Баку на фоне ситуации, когда все человечество борется с беспрецедентными экологическими проблемами.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Республики Габон Жозеф Овоно Берр, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

По его словам, ускоряются темпы утраты биоразнообразия, 70% видов дикой фауны уже на грани исчезновения.

"В этом году мы достигли рекордного повышения температурных показателей. Другая, не менее важная проблема -– загрязнение окружающей среды, в частности мирового океана, пластиком и другими отходами. Страдают, безусловно, все жители нашей планеты", - сказал он.

Берр отметил, что пути решения климатического кризиса известны, и их необходимо задействовать. Это прежде всего переход на возобновляемые источники энергии, сказал он.

"Несмотря на то, что в 2022 году несколько снизились показатели глобального благосостояния, сейчас эти показатели снова растут. Поэтому средства на работу имеются. Население нашей страны также страдает от последствий изменения климата. Идет утрата видов дикой флоры и фауны. Настало время действовать в интересах планеты и природы", - подчеркнул Берр.

Политик подчеркнул, что страны не смогут выполнить взятые на себя обязательства, если не обеспечить солидарность. По его словам, для достижения поставленных финансовых целей потребуется глубинная реформа международной финансовой системы.