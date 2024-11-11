О нас

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и помощник президента Анар Алакбаров посетили азербайджанский павильон на COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и помощник президента Анар Алакбаров посетили азербайджанский павильон на COP29 Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и помощник президента Анар Алакбаров посетили место проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
COP29
11 ноября 2024 г. 15:21
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и помощник президента Анар Алакбаров посетили азербайджанский павильон на COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и помощник президента Анар Алакбаров посетили место проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как сообщает Report, они посетили расположенный здесь павильон Азербайджана.

Отметим, что COP29, который проходит на Бакинском олимпийском стадионе с 11 по 22 ноября, на сегодняшний день является крупнейшим мероприятием, когда-либо организованным Азербайджаном, и наша страна впервые в регионе принимает это мероприятие. 12-13 ноября в рамках COP29 пройдет мероприятие самого высокого уровня – Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоVice-President of Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva and Assistant to the President Anar Alakbarov visit Azerbaijan pavilion at COP29 venue
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov COP29-da Azərbaycan pavilyonuna baş çəkiblər

Экслюзивные новости

Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi