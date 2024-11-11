Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и помощник президента Анар Алакбаров посетили азербайджанский павильон на COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и помощник президента Анар Алакбаров посетили место проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и помощник президента Анар Алакбаров посетили место проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как сообщает Report, они посетили расположенный здесь павильон Азербайджана.

Отметим, что COP29, который проходит на Бакинском олимпийском стадионе с 11 по 22 ноября, на сегодняшний день является крупнейшим мероприятием, когда-либо организованным Азербайджаном, и наша страна впервые в регионе принимает это мероприятие. 12-13 ноября в рамках COP29 пройдет мероприятие самого высокого уровня – Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.