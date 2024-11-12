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Вице-президент Бразилии: Перед COP29 стоит задача проложить дорогу к реализации принятых ранее обязательств

Вице-президент Бразилии: Перед COP29 стоит задача проложить дорогу к реализации принятых ранее обязательств Перед участниками Бакинской климатической конференции COP29 стоит задача проложить дорогу к реализации исторических обязательств.
COP29
12 ноября 2024 г. 18:14
Вице-президент Бразилии: Перед COP29 стоит задача проложить дорогу к реализации принятых ранее обязательств

Перед участниками Бакинской климатической конференции COP29 стоит задача проложить дорогу к реализации исторических обязательств.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Бразилии Жералду Алкмин, выступая на саммите лидеров COP29.

"Сегодня в Баку мы продолжаем дипломатические усилия, начатые в 1992 году в Рио-де-Жанейро с подписанием Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Каждый шаг - это прогресс на пути достижения общих экологических целей", - сказал он.

Алкмин подчеркнул, что новая коллективная количественная цель должна быть амбициозной, чтобы сделать цель в 1,5 градуса достижимой. "В Баку перед нами стоит задача завершить переговоры по углеродному рынку и проложить дорогу к реализации обязательств, которые были приняты на 28-й сессии COP в прошлом году в Дубае", - сказал он.

По его словам, Бразилия является признанным лидером в области продовольственной безопасности, и осознает тот факт, что будущего без устойчивого развития быть не может.

"Бразилия поставили перед собой задачу сократить к 2035 году объемы выбросов на 67% по сравнению с 2005 годом. Безусловно, это очень амбициозная цель, но она реализуема", - подчеркнул политик.

Алкмин отметил, что успех COP29 является залогом успеха COP30, которую примет Бразилия в следующем году. "Также успех этих конференций – это основа для дальнейших международных усилий по борьбе с изменением климата. Если мы не добьемся результатов сегодня, это нам дорого обойдется в будущем", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyanın vitse-prezidenti: COP29-un qarşısında qəbul edilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün yol açmaq vəzifəsi dayanır

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