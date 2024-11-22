Вице-премьер: Азербайджан может производить в Кыргызстане высокотехнологичную продукцию для рынка ЕЭАС - ИНТЕРВЬЮ

В последние годы отношения между Азербайджаном и Кыргызской Республикой переживают качественный подъем. Торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие между двумя тюркоязычными государствами расширяется, открывая новые перспективы для стратегического

В последние годы отношения между Азербайджаном и Кыргызской Республикой переживают качественный подъем. Торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие между двумя тюркоязычными государствами расширяется, открывая новые перспективы для стратегического сотрудничества.

На полях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая проходит в Баку, заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов в эксклюзивном интервью агентству Report поделился своими оценками текущего уровня отношений между двумя странами. В интервью обсуждаются вопросы увеличения объема взаимной торговли, привлечение азербайджанских инвестиций в различные сектора экономики Кыргызстана, а также перспективы сотрудничества в рамках международных организаций, таких как Организация тюркских государств.

- Как Вы оцениваете текущее состояние торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном?

- Первые 30 лет нашей независимости были сложными. В условиях переходной экономики мы столкнулись с серьезными социально-экономическими трудностями. Поэтому в прошлом Кыргызстан не мог стать значимым торговым партнером Азербайджана. Однако за последние три года, под руководством президента Садыра Жапарова, мы значительно укрепили свою экономику. Государственные доходы выросли втрое, а национальная экономика - вдвое.

Сегодня мы наблюдаем рост сотрудничества и интенсивные контакты между нашими лидерами. Но, несмотря на эти достижения, текущий уровень взаимодействия не отражает нашего полного потенциала. Мы уверены, что необходимо искать новые возможности для расширения сотрудничества.

- Какие шаги предпринимаются для увеличения объемов взаимной торговли?

- За последние год-два наши страны достигли значительного прогресса: проведены обмены делегациями, совместные выставки, подписаны меморандумы. Азербайджан производит множество товаров, которые представляют интерес для Кыргызстана. Кроме того, мы можем многому научиться у Азербайджана, особенно в области сельского хозяйства и промышленности.

- Азербайджанские инвесторы уже участвуют в ряде проектов в Кыргызстане, включая строительство отеля на Иссык-Куле. Существуют ли преференции или льготы для азербайджанских инвесторов? Какие отрасли экономики Кыргызстана вы бы рекомендовали для азербайджанских вложений помимо туризма?

- Конечно. Помимо льготных режимов в свободных экономических зонах, мы готовы обсуждать индивидуальные налоговые условия и другие формы прямой финансовой поддержки для каждого конкретного проекта.

Если говорить о перспективных направлениях для инвестиций, я бы выделил гидроэнергетику. У нас много рек, и некоторые створы для строительства гидроэлектростанций все еще свободны. Также стоит обратить внимание на сферу возобновляемых источников энергии. Например, для солнечных электростанций наши горные районы обеспечивают более высокую интенсивность солнечной радиации, чем традиционные солнечные регионы, такие как пустыни Ближнего Востока. Ветряные электростанции также имеют значительный потенциал.

Помимо энергетики, я настоятельно советую азербайджанским предпринимателям присмотреться к нашей стране для производства товаров массового потребления, особенно текстиля. Кыргызстан обладает квалифицированной рабочей силой, что делает эту сферу особенно выгодной. Кроме того, у нас есть возможности для организации выпуска высокотехнологичной продукции, ориентированной на рынок Евразийского союза (ЕАЭС), членом которого мы являемся. Это открывает доступ к большим рынкам стран-участниц.

Сельское хозяйство, логистика и энергетика - еще одни перспективные отрасли для создания совместных предприятий. Мы открыты для сотрудничества и готовы обсуждать любые инвестиционные предложения.

- Каким образом климатические изменения влияют на туристический сектор Кыргызстана?

- Климатические изменения, безусловно, оказывают значительное влияние на экосистему, зачастую приводя к её деградации. Однако для некоторых регионов эти изменения создают новые возможности, и Кыргызстан не является исключением.

Во многих областях нашей страны, ранее считавшихся непригодными для сельского хозяйства, теперь успешно выращивают такие культуры, как виноград и помидоры, что было невозможно раньше. Аналогичным образом климатические изменения способствовали развитию туризма.

Если ранее туристический сектор Кыргызстана ориентировался на гостей из Европы и Америки, то сегодня мы наблюдаем приток туристов из Ближнего Востока. Арабские семьи, сталкивающиеся с экстремально высокими температурами в своих странах, где летом столбик термометра может достигать 55 градусов, всё чаще выбирают Кыргызстан в качестве места для отдыха. Они приезжают целыми поколениями и снимают жилье в горных регионах, где климат значительно мягче.

Некоторые из этих семей, после 3-4 лет посещения страны, начинают покупать недвижимость в Кыргызстане. Похожую тенденцию мы видим среди состоятельных жителей Индии. Учитывая этот спрос, в стране строится три новых города, специально адаптированных для нужд таких туристов и инвесторов.

Таким образом, изменения климата, несмотря на их общий негативный эффект, открыли новые перспективы для развития туризма и привлечения инвесторов в Кыргызстан.

- В Центральной Азии остро стоит вопрос нехватки водных ресурсов. Насколько эта проблема актуальна для Кыргызстана?

- Вопрос нехватки воды и истощения водных ресурсов действительно стоит остро для Центральной Азии, однако Кыргызстан находится в более благоприятной ситуации. У нас достаточно собственных водных ресурсов, и их объёма хватит как минимум на ближайшие сто лет.

Тем не менее перед нами стоит задача эффективного управления этими ресурсами. Кыргызстан осознает свою ответственность перед странами, расположенными ниже по течению рек, так как наши воды обеспечивают жизненно важные потребности десятков миллионов людей.

В связи с этим в следующем году планируется направить 300–400 миллионов долларов США на улучшение системы управления водными ресурсами. Эти средства будут использованы для модернизации ирригационных систем, строительства и восстановления инфраструктуры, включая бассейны дневного потребления и каналы. Кроме того, будет активно внедряться капельное орошение, как один из наиболее эффективных методов использования воды в сельском хозяйстве.

Таким образом, несмотря на относительное благополучие с водными ресурсами, Кыргызстан делает значительные усилия для их рационального использования и обеспечения устойчивого водоснабжения для всего региона.

- Каковы перспективы сотрудничества между нашими странами в рамках международных организаций, таких как Организация тюркских государств? Какие инициативы вы считаете приоритетными?

- В настоящее время председательство в Организации тюркских государств принадлежит нашей стране, и недавно у нас прошел саммит тюркских государств. В нем принял участие и уважаемый президент Азербайджана Ильхам Алиев. Наши лидеры обозначили необходимость активизации сотрудничества по всем направлениям.

Мы гордимся тем, что вместе с Азербайджаном состоим в этом братском союзе. Организация тюркских государств постепенно трансформируется из формата “президентского клуба” в полноценное международное объединение, способное решать важные региональные и глобальные задачи.

Я уверен, что эта организация имеет большие перспективы для координации нашей международной политики. Опыт показывает, что по многим ключевым вопросам международной повестки наши страны имеют единое видение. Это неудивительно, ведь мы как члены одной семьи часто одинаково оцениваем происходящие события.

В этой связи особенно важно углублять координацию наших действий на международной арене, чтобы совместно продвигать общие интересы. Развитие экономических, транспортных и культурных инициатив, укрепление энергетического сотрудничества и создание новых совместных проектов - все это может стать приоритетными направлениями в рамках Тюркского союза.

- Как вы оцениваете уровень организации СОР29?

- В прошлом году, поддержав кандидатуру братского Азербайджана на право проведения данного мероприятия, у нас было некоторое беспокойство: сможет ли страна организовать столь масштабное событие? Однако то, что мы увидели, вызывает не только уважение, но и гордость за Азербайджан.

Это мероприятие - далеко не просто двухнедельная конференция. На протяжении всего года велась масштабная подготовка, проводились сотни сопутствующих мероприятий. Я лично участвовал в некоторых из них, которые проходили в разных столицах мира.

В этой связи хочу выразить свое восхищение правительством и руководством Азербайджана за их высокий уровень организации, умение вести переговоры и достойное представление глобальной повестки.