ВБ: Инвестиции в снижение парниковых выбросов в аграрном секторе необходимо увеличить в 18 раз

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Для сокращения в 2 раза парниковых выбросов в продовольственном и сельскохозяйственном секторе к 2030 году необходимо увеличить ежегодные инвестиции в 18 раз - до 260 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал глобальный лидер по климатически оптимизированному сельскому хозяйству Департамента сельского хозяйства и продовольствия Всемирного банка Билл Саттон на панельной дискуссии "Финансирование трансформации агропродовольственной системы" в рамках COP29.

По его словам, таким образом можно сократить выбросы в секторе более чем на 16 гигатонн в год к 2050 году и достичь углеродной нейтральности.

Он добавил, что средства, выделяемые на борьбу с изменением климата на продовольственный сектор, очень малы и должны быть значительно увеличены.