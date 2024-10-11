ВБ: COP29 возьмет на себя роль эффективной дискуссионной площадки для борьбы с рисками

Без тщательной оценки рисков невозможно разработать эффективные меры борьбы с изменением климата.

Без тщательной оценки рисков невозможно разработать эффективные меры борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом руководитель программы Всемирного банка по развитию человеческого потенциала в Европе и Центральной Азии Ахмет Левент Йенер заявил на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Йенер выразил надежду, что COP29 возьмет на себя роль эффективной дискуссионной площадки для борьбы с рисками загрязнения атмосферы.

"Государства-члены ООН должны как можно быстрее обеспечить разработку механизмов оценки рисков изменения климата. Потому что без адекватной оценки рисков мы не сможем эффективно бороться с изменением климата. Считаю, что COP29 в Баку может стать удобной международной платформой для поиска путей борьбы с рисками изменения климата и загрязнения атмосферы в целом”, - сказал он.