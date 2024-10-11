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ВБ: COP29 возьмет на себя роль эффективной дискуссионной площадки для борьбы с рисками

ВБ: COP29 возьмет на себя роль эффективной дискуссионной площадки для борьбы с рисками Без тщательной оценки рисков невозможно разработать эффективные меры борьбы с изменением климата.
COP29
11 октября 2024 г. 14:50
ВБ: COP29 возьмет на себя роль эффективной дискуссионной площадки для борьбы с рисками

Без тщательной оценки рисков невозможно разработать эффективные меры борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом руководитель программы Всемирного банка по развитию человеческого потенциала в Европе и Центральной Азии Ахмет Левент Йенер заявил на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Йенер выразил надежду, что COP29 возьмет на себя роль эффективной дискуссионной площадки для борьбы с рисками загрязнения атмосферы.

"Государства-члены ООН должны как можно быстрее обеспечить разработку механизмов оценки рисков изменения климата. Потому что без адекватной оценки рисков мы не сможем эффективно бороться с изменением климата. Считаю, что COP29 в Баку может стать удобной международной платформой для поиска путей борьбы с рисками изменения климата и загрязнения атмосферы в целом”, - сказал он.

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Версия на английском языке COP29 to serve as effective platform for addressing climate risks, WB official says

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