Васим Мир: В рамках COP29 запланирован ряд параллельных мероприятий

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) запланировано проведение параллельных мероприятий гражданского общества, других структур ООН и прочих организаций.

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) запланировано проведение параллельных мероприятий гражданского общества, других структур ООН и прочих организаций.

Об этом в интервью Report заявил директор отдела по делам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Васим Мир.

По его словам, на COP29 будет обсуждаться ряд вопросов, прежде всего это переговоры, которые являются частью РКИК ООН.

"Но помимо этого у нас запланированы другие мероприятия. В их числе параллельные мероприятия гражданского общества, других структур ООН и прочих организаций. Есть также мероприятия, которые будут проводиться председательствующей стороной COP29. Кроме того, запланировано проведение мероприятия в рамках Марракешского процесса по действиям в области климата. Помимо всего этого, на площадке COP29 будут павильоны некоторых государств-членов. То есть, помимо основных переговоров, которые делают COP уникальным и превращают его в важнейшее глобальное мероприятие по борьбе с изменением климата, ожидается множество различных мероприятий".

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