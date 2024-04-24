Венгерский эксперт: СОР29 дает Азербайджану возможность продемонстрировать свои достижения

Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) предоставляет Азербайджану прекрасную возможность продемонстрировать свои достижения и результативность в борьбе с проблемами изменения климата и экологические

Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) предоставляет Азербайджану прекрасную возможность продемонстрировать свои достижения и результативность в борьбе с проблемами изменения климата, а также экологические разработки.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Института международных связей Венгрии Ласло Ваша (László Vasa).

По словам венгерского эксперта, значимость COP29 также заключается в том, что в ноябре текущего года в Баку соберутся гости высокого уровня и очень важные рабочие группы.

"Это может способствовать началу дальнейшего сотрудничества, включая вовлечение новых технологий в экологическую деятельность. И это также означает, что можно было бы начать новые совместные проекты, использовать самые современные технологии" - отметил он.

Л. Ваша также высоко оценил идею использовать в Карабахском регионе Азербайджана экологичные разработки для достижения Целей устойчивого развития.

"Что касается проектов развития Карабаха, то это абсолютно мудрая идея - сделать все разработки здесь экологичными и с использованием принципов устойчивого развития и экономики замкнутого цикла. Представленные здесь проекты в сфере гидроэнергетики, создания солнечных электростанций - это безусловно, будущее. И теперь мы видим, как это реализуется в Карабахе. Уверен, что это поддержит местную экономику", - заключил венгерский эксперт.