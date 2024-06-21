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Вахид Гаджиев: Зангилан полностью обеспечивается электроэнергией за счет созданной здесь инфраструктуры

Вахид Гаджиев: Зангилан полностью обеспечивается электроэнергией за счет созданной здесь инфраструктуры Зангилан в очередной раз стал местом проведения важного международного мероприятия - встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".
COP29
21 июня 2024 г. 15:14
Вахид Гаджиев: Зангилан полностью обеспечивается электроэнергией за счет созданной здесь инфраструктуры

Зангилан в очередной раз стал местом проведения важного международного мероприятия - встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

Как передает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев.

Гаджиев напомнил, что после освобождения от оккупации Карабах был объявлен зоной "зеленой" энергии: "По сей день была проделана большая работа в этом направлении. В самом Зангилане построены и введены в эксплуатацию четыре гидроэлектростанции мощностью в 42 МВт. Благодаря им мы можем обеспечить весь Зангилан электроэнергией. Кроме того, на территории села Агалы построена гидроэлектростанция типа турбины Архимеда в 212 кВт, она снабжает электроэнергией все село", - сказал он.

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Версия на английском языке Zangilan district fully provided with electricity owing to infrastructure created here, presidential representative says
Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: “Zəngilanda yaradılan infrastrukturla rayon elektrik enerjisi ilə tam təmin olunub”

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