Вахид Гаджиев: Зангилан полностью обеспечивается электроэнергией за счет созданной здесь инфраструктуры

Зангилан в очередной раз стал местом проведения важного международного мероприятия - встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

Зангилан в очередной раз стал местом проведения важного международного мероприятия - встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

Как передает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев.

Гаджиев напомнил, что после освобождения от оккупации Карабах был объявлен зоной "зеленой" энергии: "По сей день была проделана большая работа в этом направлении. В самом Зангилане построены и введены в эксплуатацию четыре гидроэлектростанции мощностью в 42 МВт. Благодаря им мы можем обеспечить весь Зангилан электроэнергией. Кроме того, на территории села Агалы построена гидроэлектростанция типа турбины Архимеда в 212 кВт, она снабжает электроэнергией все село", - сказал он.