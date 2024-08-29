В Женеве обсуждено участие малого бизнеса в борьбе с изменением климата в рамках СOP29

Лидер высокого уровня ООН по климату 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Нигяр Арпадараи обсудила в Женеве с исполнительным директором Международного торгового центра (ITC) Памелой Коук-Гамильтон привлечение

Лидер высокого уровня ООН по климату 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Нигяр Арпадараи обсудила в Женеве с исполнительным директором Международного торгового центра (ITC) Памелой Коук-Гамильтон привлечение малого бизнеса к борьбе с изменением климата в рамках СOP29.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе ITC.

"Лидер высокого уровня ООН по изменению климата COP29 в Азербайджане Нигяр Арпадараи и исполнительный директор Памела Коук-Гамильтон встретились в Женеве, чтобы инициировать партнерство, направленное на вовлечение малого бизнеса в глобальные усилия по борьбе с изменением климата", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Международный торговый центр — агентство по техническому сотрудничеству Конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации (ВТО).