О нас

В Женеве обсуждено участие малого бизнеса в борьбе с изменением климата в рамках СOP29

В Женеве обсуждено участие малого бизнеса в борьбе с изменением климата в рамках СOP29 Лидер высокого уровня ООН по климату 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Нигяр Арпадараи обсудила в Женеве с исполнительным директором Международного торгового центра (ITC) Памелой Коук-Гамильтон привлечение
COP29
29 августа 2024 г. 03:20
В Женеве обсуждено участие малого бизнеса в борьбе с изменением климата в рамках СOP29

Лидер высокого уровня ООН по климату 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Нигяр Арпадараи обсудила в Женеве с исполнительным директором Международного торгового центра (ITC) Памелой Коук-Гамильтон привлечение малого бизнеса к борьбе с изменением климата в рамках СOP29.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ITC.

"Лидер высокого уровня ООН по изменению климата COP29 в Азербайджане Нигяр Арпадараи и исполнительный директор Памела Коук-Гамильтон встретились в Женеве, чтобы инициировать партнерство, направленное на вовлечение малого бизнеса в глобальные усилия по борьбе с изменением климата", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Международный торговый центр — агентство по техническому сотрудничеству Конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации (ВТО).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi