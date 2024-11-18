В ЮНИСЕФ высоко оценили инициативу о повышенном внимании к детям в дискуссиях на COP29

ЮНИСЕФ высоко оценивает инициативу, которая делает детей центральной темой обсуждений на COP29.
Как сообщает Report, об этом сказала региональный советник ЮНИСЕФ по вопросам устойчивого развития и климата Мария Осбек на мероприятии "Наращивание человеческого капитала для зеленого будущего" в рамках COP29.
По ее словам, инициатива по наращиванию человеческого капитала для зеленого будущего является основой процесса инвестирования.
"Впервые на COP29 организуется специальный день, посвященный детям и молодежи. Я верю, что инвестиции в образование приносят больший доход. Тем не менее, сегодня большая часть климатического финансирования от банков не направляется на основные социальные услуги, необходимые детям, включая образование. Только 2,4% многосторонних фондов для климатических действий финансируют основные социальные услуги, необходимые детям. Мы должны это изменить", - сказала Осбек.
Осбек отметила, что когда речь идет об учебных программах и образовательных стандартах, нельзя забывать о школах, дистанционном обучении и учителях. "Мы должны убедиться, что у учителей есть прогресс в знаниях об изменении климата и стимулы для его достижения. Это находится в центре внимания деятельности ЮНИСЕФ как в глобальном, так и в региональном масштабах. Мы удовлетворены вниманием, уделяемым учителям, а также школьной инфраструктуре в Азербайджане", - сказала она.