В ЮНИСЕФ высоко оценили инициативу о повышенном внимании к детям в дискуссиях на COP29

ЮНИСЕФ высоко оценивает инициативу, которая делает детей центральной темой обсуждений на COP29.

ЮНИСЕФ высоко оценивает инициативу, которая делает детей центральной темой обсуждений на COP29.

Как сообщает Report, об этом сказала региональный советник ЮНИСЕФ по вопросам устойчивого развития и климата Мария Осбек на мероприятии "Наращивание человеческого капитала для зеленого будущего" в рамках COP29.

По ее словам, инициатива по наращиванию человеческого капитала для зеленого будущего является основой процесса инвестирования.

"Впервые на COP29 организуется специальный день, посвященный детям и молодежи. Я верю, что инвестиции в образование приносят больший доход. Тем не менее, сегодня большая часть климатического финансирования от банков не направляется на основные социальные услуги, необходимые детям, включая образование. Только 2,4% многосторонних фондов для климатических действий финансируют основные социальные услуги, необходимые детям. Мы должны это изменить", - сказала Осбек.

Осбек отметила, что когда речь идет об учебных программах и образовательных стандартах, нельзя забывать о школах, дистанционном обучении и учителях. "Мы должны убедиться, что у учителей есть прогресс в знаниях об изменении климата и стимулы для его достижения. Это находится в центре внимания деятельности ЮНИСЕФ как в глобальном, так и в региональном масштабах. Мы удовлетворены вниманием, уделяемым учителям, а также школьной инфраструктуре в Азербайджане", - сказала она.