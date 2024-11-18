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В ЮНИСЕФ высоко оценили инициативу о повышенном внимании к детям в дискуссиях на COP29

В ЮНИСЕФ высоко оценили инициативу о повышенном внимании к детям в дискуссиях на COP29 ЮНИСЕФ высоко оценивает инициативу, которая делает детей центральной темой обсуждений на COP29.
COP29
18 ноября 2024 г. 13:12
В ЮНИСЕФ высоко оценили инициативу о повышенном внимании к детям в дискуссиях на COP29

ЮНИСЕФ высоко оценивает инициативу, которая делает детей центральной темой обсуждений на COP29.

Как сообщает Report, об этом сказала региональный советник ЮНИСЕФ по вопросам устойчивого развития и климата Мария Осбек на мероприятии "Наращивание человеческого капитала для зеленого будущего" в рамках COP29.

По ее словам, инициатива по наращиванию человеческого капитала для зеленого будущего является основой процесса инвестирования.

"Впервые на COP29 организуется специальный день, посвященный детям и молодежи. Я верю, что инвестиции в образование приносят больший доход. Тем не менее, сегодня большая часть климатического финансирования от банков не направляется на основные социальные услуги, необходимые детям, включая образование. Только 2,4% многосторонних фондов для климатических действий финансируют основные социальные услуги, необходимые детям. Мы должны это изменить", - сказала Осбек.

Осбек отметила, что когда речь идет об учебных программах и образовательных стандартах, нельзя забывать о школах, дистанционном обучении и учителях. "Мы должны убедиться, что у учителей есть прогресс в знаниях об изменении климата и стимулы для его достижения. Это находится в центре внимания деятельности ЮНИСЕФ как в глобальном, так и в региональном масштабах. Мы удовлетворены вниманием, уделяемым учителям, а также школьной инфраструктуре в Азербайджане", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке UNICEF uşaqların COP29-un mərkəzinə qoyulması təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir

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