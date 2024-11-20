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ВОЗ заинтересована в активной роли Баку в формировании Комиссии по здравоохранению и климату

ВОЗ заинтересована в активной роли Баку в формировании Комиссии по здравоохранению и климату Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге заявил, что ожидает активной роли Азербайджана в формировании работы Пан-европейской комиссии по здравоохранению и климату, которая будет создана в Исландии.
COP29
20 ноября 2024 г. 06:55
ВОЗ заинтересована в активной роли Баку в формировании Комиссии по здравоохранению и климату

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге заявил, что ожидает активной роли Азербайджана в формировании работы Пан-европейской комиссии по здравоохранению и климату, которая будет создана в Исландии.

Как сообщает Report, об этом представитель ВОЗ написал в соцсети Х.

"Действительно вдохновляет, что здравоохранение занимает такое высокое место в политической повестке Азербайджана!", - отметил Клюге.

Он подчеркнул, что "поблагодарил министра иностранных дел Джейхуна Байрамова за это обязательство и поддержку Азербайджаном климатоориентированных инициатив в области здравоохранения на COP29".

Региональный директор организации здравоохранения уверен, что "это знаменательное событие послужит катализатором для продвижения зеленого перехода в Азербайджане".

"Также я проинформировал министра Байрамова о Пан-европейской комиссии по здравоохранению и климату, которая будет создана в Исландии в 2025 году, и довел до его сведения нашу заинтересованность в активной роли Азербайджана в формировании ее работы", - заключил Клюге.

Напомним, что ранее глава МИД Джейхун Байрамов принял Клюге, который прибыл в Азербайджане в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Версия на азербайджанском языке ÜST rəsmisi: Azərbaycanın Pan-Avropa Səhiyyə və İqlim Komissiyasının formalaşmasındakı fəal rolunda maraqlıyıq

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