В Туркменистане обсудили итоги климатической конференции COP29 в Баку

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов принял участие в Восьмой Координационной Встрече Климатической Группы Партнеров По Развитию, которая была организована в здании ООН посольством Великобритании в Туркменистане и представительством ООН в Тур

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов принял участие в Восьмой Координационной встрече климатической группы партнеров по развитию, которая была организована в здании ООН в Ашхабаде посольством Великобритании в Туркменистане и представительством ООН в Туркменистане с участием дипломатического корпуса.

Как сообщили Report в дипмиссии Азербайджана в Ашхабаде, в ходе встречи посол провел брифинг, посвященный основным результатам конференции ООН по изменению климата (COP29), состоявшейся в Баку в ноябре 2024 года.

На брифинге были представлены важные результаты, достигнутые на COP29, а также подчеркнуты усилия Азербайджана в области международного сотрудничества и решения вопросов изменения климата.

Кроме того, была представлена подробная информация о ключевых приоритетах климатической повестки Азербайджана, инициативах, реализуемых на региональном и глобальном уровнях, а также возможностях для будущего сотрудничества.

Посол Гезалов подчеркнул, что проведение COP29 в Азербайджане в 2024 году является свидетельством растущего авторитета страны на международной арене под руководством президента Ильхама Алиева.

По его словам, проведение COP29 стало ключевым событием 2024 года для Азербайджана и отражает последовательную приверженность страны стратегии перехода к зеленой экономике. Это также способствует укреплению позиций Азербайджана в борьбе с изменением климата на международном уровне и подтверждает лидерство в этой области.

Дипломат отметил, что Азербайджан за 10 месяцев хорошо подготовился к этому глобальному мероприятию и достиг поставленных целей. В рамках COP29, Саммита климатических действий мировых лидеров, было проведено в общей сложности 34 мероприятия высокого уровня и более 100 мероприятий по различным направлениям, таким как экология, финансы, инвестиции, энергетика, мир, наука, технологии, продовольственная безопасность, урбанизация и гендерное равенство. В этих мероприятиях приняли участие представители 198 стран, в том числе 80 глав государств и правительств, представители свыше 200 международных организаций и около 2 тыс. НПО. В рамках COP29 было объявлено 14 глобальных и 7 региональных инициатив.

Гисмет Гезалов отметил, что одним из ключевых решений COP29 стало определение новой цели климатического финансирования в размере 1,3 трлн долларов США. В этом контексте финансовые обязательства в размере 100 млрд долларов, принятые в 2009 году, увеличены в три раза, в результате чего к 2035 году развитые страны должны будут довести эту сумму до не менее 300 млрд долларов. Кроме того, всем сторонам было предложено увеличить ежегодные инвестиции на климатические меры в развивающиеся страны за счет государственных и частных ресурсов до 1,3 триллиона долларов.

Посол также подчеркнул, что Азербайджан играет значимую роль в глобальном и региональном сотрудничестве в области борьбы с изменением климата. Он также отметил важность сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии и в рамках Организации тюркских государств. Гисмет Гезалов сообщил, что в рамках COP29 между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве в области возобновляемых источников энергии, а также будет реализован проект по передаче чистой энергии через Каспийское море в Европу по кабелю. Кроме того, в рамках программ SPECA и CAREC были предложены новые инициативы сотрудничества для стран Центральной Азии в области климата и инноваций. В рамках COP29 также был представлен проект "Каспийский дом: платформа экологических организаций прикаспийских стран", подписан соответствующий меморандум.

Дипломат добавил, что в рамках своего председательства в COP29 Азербайджан продолжит продвигать инициативы и прилагать усилия для дальнейшего укрепления своих позиций в вопросах изменения климата.

В ходе брифинга итоги и достижения COP29 были продемонстрированы в специальном видеоролике.