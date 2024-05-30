В Таджикистане отметили День независимости Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялся официальный прием по случаю 28 мая – Дня независимости.

В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялся официальный прием по случаю 28 мая – Дня независимости.

Как сообщили Report в посольстве, выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров рассказал об истории создания Азербайджанской Демократической Республики – первой демократической, правовой, светской и парламентской республики на мусульманском Востоке.

Он также рассказал об успехах, достигнутых Азербайджаном после восстановления независимости.

Посол подчеркнул, что председательство Азербайджана на CОР29 является показателем большого уважения и доверия к стране в мире, а также высокой оценки успехов в области зеленого перехода.

Мероприятие продолжилось концертной программой, кроме того, были продемонстрированы видеоролики об Азербайджане и подготовке страны к COP29. Гостей угостили блюдами и сладостями азербайджанской национальной кухни.