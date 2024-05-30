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В Таджикистане отметили День независимости Азербайджана

В Таджикистане отметили День независимости Азербайджана В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялся официальный прием по случаю 28 мая – Дня независимости.
COP29
30 мая 2024 г. 19:56
В Таджикистане отметили День независимости Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялся официальный прием по случаю 28 мая – Дня независимости.

Как сообщили Report в посольстве, выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров рассказал об истории создания Азербайджанской Демократической Республики – первой демократической, правовой, светской и парламентской республики на мусульманском Востоке.

Он также рассказал об успехах, достигнутых Азербайджаном после восстановления независимости.

Посол подчеркнул, что председательство Азербайджана на CОР29 является показателем большого уважения и доверия к стране в мире, а также высокой оценки успехов в области зеленого перехода.

Мероприятие продолжилось концертной программой, кроме того, были продемонстрированы видеоролики об Азербайджане и подготовке страны к COP29. Гостей угостили блюдами и сладостями азербайджанской национальной кухни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistanda Müstəqillik Günü qeyd olunub, COP29-un təqdimatı keçirilib

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