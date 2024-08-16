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В США в преддверии COP29 состоится Саммит лидеров по зеленному финансированию

В США в преддверии COP29 состоится Саммит лидеров по зеленному финансированию Саммит лидеров по зеленному финансированию состоится в Вашингтоне 11 октября 2024 года.
COP29
16 августа 2024 г. 20:08
В США в преддверии COP29 состоится Саммит лидеров по зеленному финансированию

Саммит лидеров по зеленному финансированию состоится в Вашингтоне 11 октября 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Американо-Азербайджанской торговой палаты (USACC), опубликованное в социальной сети “X”.

В публикации звучит призыв Палаты стать участниками Саммита лидеров по зеленному финансированию вместе с USACC, Министерством торговли США и Центром Bloomberg при Университете Джонса Хопкинса.

Отмечается, что мероприятие организуется в преддверии COP29 и будет посвящено изучению финансовых механизмов для устойчивого будущего вместе с ключевыми экспертами и должностными лицами.

Местом проведения саммита станет Центр Bloomberg при Университете Джонса Хопкинса.

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Версия на английском языке US to host Green Finance Leaders Summit ahead of COP29

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