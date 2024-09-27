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В США прошло мероприятие высокого уровня о роли частного сектора в климатическом финансировании

В США прошло мероприятие высокого уровня о роли частного сектора в климатическом финансировании В Нью-Йорке состоялось мероприятие высокого уровня, посвященное роли частного сектора в Бакинской инициативе по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).
COP29
27 сентября 2024 г. 21:42
В США прошло мероприятие высокого уровня о роли частного сектора в климатическом финансировании

В Нью-Йорке состоялось мероприятие высокого уровня, посвященное роли частного сектора в Бакинской инициативе по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).

Как сообщает американское бюро Report, мероприятие было организовано по инициативе лидера высокого уровня председательства COP29, Группой глобальных инициатив по климатическим действиям и Международным центром Низами Гянджеви.

Лидер высокого уровня Нигяр Арпадараи и сопредседатель Группы глобальных инициатив повестки дня COP29 Эльмар Мамедов подробно рассказали гостям об инициативе BICFIT председательства COP29.

В рамках мероприятия были организованы две панели. На первой под названием "Взаимосвязь климатического финансирования, инвестиций и торговли: глобальные, региональные и национальные платформы", модератором которой был глава нью-йоркского офиса Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Хуан Хосе Мартинес Бадильо, выступили 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, менеджер Группы по изменению климата Всемирного банка Судхаршан Джанагараджа, бывший исполнительный директор Международного валютного фонда, бывший министр инвестиций Египта, специальный посланник ООН по финансированию Повестки дня 2030 Махмуд Мохиэльдин и главный советник президента Азиатского банка развития, координатор многосторонних банков развития по климату Томоюки Кимура. Они обсудили BICFIT как своевременную и инновационную инициативу, в которой существует большая потребность на глобальном уровне.

На второй панели под названием "Обеспечение инклюзивного климатического финансирования", модератором которого стал руководитель хаба устойчивого финансирования Программы развития ООН Томас Белоэ, выступили глава отдела климатической стратегии Европейского банка реконструкции и развития Джанпьеро Наччи, член совета директоров компании Fortescue Metals and Fortescue Future Industries Ян Бадершнайдер, руководитель отдела устойчивого развития группы компаний Veritas Лор Мандру, директор американского аналитического центра по стратегическим и международным вопросам Ноам Унгер и представитель Фонда Билла и Мелинды Гейтс Мэт Элдриг.

Выступающие рассказали о важной роли, которую BICFIT может сыграть в определении инновационных подходов к климатическому финансированию и в глобальном процессе декарбонизации.

В ходе сессий вопросов и ответов было отмечено, что суть этих глобальных инициатив заключается в том, что впервые климатическое финансирование, инвестиции и торговля будут объединены, а председательство COP29 инициирует этим важное глобальное наследие для мира.

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