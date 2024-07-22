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В Шуше состоялась заключительная панель Глобального медиафорума

В Шуше состоялась заключительная панель Глобального медиафорума В рамках II Шушинского Глобального медиафорума состоялась заключительная панель на тему "Климатическое движение и СМИ".
COP29
22 июля 2024 г. 13:34
В Шуше состоялась заключительная панель Глобального медиафорума

В рамках II Глобального медиафорума в Шуше состоялась заключительная панель на тему "Климатическое движение и СМИ".

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, модератором панели выступил Ансис Богустов, ведущий и продюсер RīgaTV 24 и Радио Латвии.

Лидер высокого уровня ООН по климату (UN Climate Change High-Level Champion) на 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 Нигяр Арпадараи в своем выступлении отметила, что Азербайджан готовится к проведению COP29 и открыт для СМИ и для всех, кто готов приехать для участия в этой конференции.

"Мы ждем, чтобы страны приехали и достигли в Баку консенсуса по вопросам климатического финансирования. СМИ часто задаются вопросом, почему COP29 проводится в стране, добывающей углеводороды. Мы готовы ответить на все эти вопросы. Мы ждем на COP29 и СМИ, активистов и всех, кто сможет внести свой вклад в вопросы климатического финансирования. COP - это долгий процесс. Председательство Азербайджан в COP29 не закончится в ноябре. Это глобальное мероприятие, здесь должны быть участники с разных сторон",- сказала она.

Главный редактор Arabian Gulf Business Insight Франсис Мартин Кейн призвал Азербайджан не отказываться от работы с западными СМИ, несмотря на предвзятые публикации, связанные с проведением COP29.

"Азербайджану нет причин извиняться за то, что он добывает углеводороды. Этим можно только гордиться. Нападки со стороны западных СМИ есть и они будут, Однако, не надо отказываться от работы с ними",- сказал он, добавив, что для должного освещения мероприятий такого рода от журналистов требуется высокий уровень знаний темы климатического финансирования.

С аналогичным призывом выступил и управляющей директор Berliner Zeitung Холгер Фридрих (Holger Friedrich).

"Не отказывайтесь от западных СМИ. Нужен баланс, нужно знать позиции обеих сторон. Сотрудничество - основная часть глобального сообщества",- подчеркнул он

Специалист по энергобезопасности из Шотландии Джон Робертс заметил, что есть общий скептицизм по вопросам климатических изменений и что странам удастся договориться по климатическому финансированию.

Он также отметил, что Азербайджан столкнулся с ситуацией, когда с одной стороны является чуть ли не единственным альтернативным источником поставки трубопроводного газа в Европу после начала российско-украинского конфликта, спровоцировавшего дефицит поставок на европейский рынок. В то же время, Европа стремится к отказу от ископаемого топлива.

"Однако, надо понимать, что в этом случае Европе потребуется значительно увеличить затраты на развитие возобновляемых источников энергии и на создание инфраструктуры по передаче энергии",- сказал Робертс.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Qlobal Media Forumunun yekun paneli baş tutub

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