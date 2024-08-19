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В Шуше пройдет международная научная конференция, посвященная COP29

В Шуше пройдет международная научная конференция, посвященная COP29 В Шуше 30 сентября пройдет международная конференция на тему "Влияние антропогенных факторов и климатических изменений на экосистемы Карабаха".
COP29
19 августа 2024 г. 12:00
В Шуше пройдет международная научная конференция, посвященная COP29

В Шуше 30 сентября пройдет международная конференция на тему "Влияние антропогенных факторов и климатических изменений на экосистемы Карабаха".

Как сообщает Report, конференция, посвященная 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), пройдет при организационной поддержке Института дендрологии Министерства науки и образования.

Конференция соберет ученых и специалистов в области биологии. Основная цель мероприятия — обсуждение климатических изменений и их влияния на окружающую среду, обмен мнениями и международным опытом.

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Версия на английском языке Shusha to host international scientific conference on COP29
Версия на азербайджанском языке Şuşada COP29-a həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək

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