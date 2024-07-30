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В сентябре Европейская экономическая комиссия ООН проведет Неделю устойчивой энергетики

В сентябре Европейская экономическая комиссия ООН проведет Неделю устойчивой энергетики Неделя устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК) ООН 2024 в этом году пройдет с 16 по 20 сентября в Женеве.
COP29
30 июля 2024 г. 14:23
В сентябре Европейская экономическая комиссия ООН проведет Неделю устойчивой энергетики

Неделя устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН в этом году пройдет с 16 по 20 сентября в Женеве.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте комиссии.

В этом году Неделя устойчивой энергетики ЕЭК ООН включает несколько очных мероприятий, в том числе: 20-ю сессию Группы экспертов по экологически чистым электроэнергетическим системам (16-17 сентября), 11-ю сессию Группы экспертов по возобновляемым источникам энергии (16-17 сентября), 11-ю сессию Группы экспертов по энергоэффективности (16-17 сентября), 33-ю сессию Комитета по устойчивой энергетике (18-20 сентября).

"Неделя устойчивой энергетики будет посвящена построению устойчивых энергетических систем для справедливого энергоперехода в регионе ЕЭК ООН. В этом году на ней пройдут целевые обсуждения, обмен опытом, формулирование рекомендаций и презентации, по осуществляемой политике и действиям стран по ускорению справедливого энергетического перехода", - говорится в публикации.

ЕЭК ООН отмечает, что политика в энергетическом секторе будет играть центральную роль в борьбе с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке BMT Avropa İqtisadi Komissiyası sentyabrda Dayanıqlı Enerji Həftəsini keçirəcək
Версия на английском языке UNECE to hold Sustainable Energy Week in September

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