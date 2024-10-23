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В Румынии состоялись панельные дискуссии, посвященные COP29

В Румынии состоялись панельные дискуссии, посвященные COP29 В Дипломатическом институте Румынии по инициативе Группы энергетической политики прошли панельные дискуссии на тему "Глобальная климатическая дипломатия: COP28, COP29 и COP30".
COP29
23 октября 2024 г. 18:03
В Румынии состоялись панельные дискуссии, посвященные COP29

В Дипломатическом институте Румынии по инициативе Группы энергетической политики прошли панельные дискуссии на тему "Глобальная климатическая дипломатия: COP28, COP29 и COP30".

Как сообщает Report, в мероприятии принимали участие министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирча Фекет, государственный советник по климату и устойчивому развитию Администрации президента Румынии Александра Бокше, заместитель министра энергетики Дан Драгош Драган, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов и др.

На мероприятии была обсуждена борьба с экологическим кризисом, динамичные изменения глобальной энергетической среды, энергетическая независимость.

Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов предоставил участникам подробную информацию о мерах, реализуемых в Азербайджане в области окружающей среды и экологической устойчивости, о работе, проводимой в рамках COP29, и выдвинутых инициативах, включая создание Фонда действий по климатическому финансированию.

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Версия на английском языке ФотоRomania hosts panel discussions dedicated to COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоRumıniyada COP29-a həsr olunan panel müzakirələr keçirilib

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