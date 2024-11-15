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В Росгидромете оценили организацию COP29 в Баку

В Росгидромете оценили организацию COP29 в Баку Организаторы конференции по изменению климата COP29 в Баку очень постарались, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:34
В Росгидромете оценили организацию COP29 в Баку

Организаторы конференции по изменению климата COP29 в Баку очень постарались, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне.

Как сообщает Report, об этом NEWS.ru заявил глава Росгидромета, заместитель главы российской делегации на COP29 Игорь Шумаков.

По его словам, представителям РФ приятно и удобно работать на форуме.

"Все великолепно. Принимающая сторона, наши коллеги из Азербайджана, сделали все возможное, чтобы организовать такой масштабный форум. И, как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, на этом форуме зарегистрировано 70 тысяч участников. И в первые дни форума его посетило более 80 президентов и глав правительств. Поэтому организация на высшем уровне, поэтому нам очень приятно и удобно работать", — отметил собеседник.

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