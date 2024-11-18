В рамках COP29 представлен рейтинг устойчивости лучших вузов мира

В рамках COP29 организация QS Quacquarelli Symonds объявила результаты "Рейтинга лучших университетов мира: устойчивость 2025".
Как сообщает Report, в список вошли 7 высших учебных заведений Азербайджана.
Среди них Бакинский Государственный Университет, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет (BMU), Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Азербайджанский технический Университет, Университет "Хазар".