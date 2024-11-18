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В рамках COP29 представлен рейтинг устойчивости лучших вузов мира

В рамках COP29 представлен рейтинг устойчивости лучших вузов мира В рамках COP29 организация QS Quacquarelli Symonds объявила результаты "Рейтинга лучших университетов мира: устойчивость 2025".
COP29
18 ноября 2024 г. 17:59
В рамках COP29 представлен рейтинг устойчивости лучших вузов мира

В рамках COP29 организация QS Quacquarelli Symonds объявила результаты "Рейтинга лучших университетов мира: устойчивость 2025".

Как сообщает Report, в список вошли 7 высших учебных заведений Азербайджана.

Среди них Бакинский Государственный Университет, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет (BMU), Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Азербайджанский технический Университет, Университет "Хазар".

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Версия на английском языке QS World University Sustainability Rankings 2025 presented at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da dünyanın ən yaxşı universitetlərinin dayanıqlılıq reytinqi açıqlanıb - SİYAHI

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