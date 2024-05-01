В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу обсудили подготовку к COP29

В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, который сегодня начал свою работу в Баку, прошло заседание на тему "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместная деятельность во время и после COP29"

В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, который сегодня начал свою работу в Баку, прошло заседание на тему "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместная деятельность во время и после COP29"

Как сообщает Report, c вступительной речью на заседании выступил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, который подчеркнул приверженность Азербайджана к полному переходу на зеленую экономику.

Главный переговорщик, замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев рассказал об основных направлениях работы команды COP29 и отметил, что процесс по заключительным документам конференции пока не начался.

В настоящее время команда COP29 работает по трем основным направлениям по субстантивным вопросам, отметил он.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, в свою очередь, поздравил Азербайджан с тем, что в этом году страна примет важнейшую международную конференцию COP29 и пожелал организаторам удачи.



"Хотим выразить поздравления Азербайджану и руководящей команде по подготовке COP29. Уверены, что полная самоотдача всей вашей команды позволит успешно провести данное мероприятие. Главным образом, вы ставите во главу угла реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Поэтому, чтобы изменить курс, необходимы эффективные преобразования, сетевая многосторонность и демонстрация лидерства", - сказал Моратинос.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил о содействии подготовке и проведению COP29: "Собираемся принять участие в предстоящей конференции в Азербайджане. Мы сегодня получили приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы в ИСЕСКО, используя нашу обширную сеть и партнерские отношения, планируем содействовать обмену знаниями, экспертизой и передовой практикой в области борьбы с изменением климата и активно готовимся к нашему участию в COP29 в рамках следующих инициатив.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, в свою очередь отметила, климатические изменения требуют больших усилий и крупного финансирования и также подчеркнула, что вопросы вызванные климатическими изменениями должны быть обсуждены на COP29.

“Мы [ЮНЕСКО] будем рядом с вами, и ваш успех будет успехом каждого из нас", - сказала она.

Исполнительный директор Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зорица Урошевич предложила объединить коллективные усилия для создания туристического сектора, "который был бы динамичным, устойчивым, но, что самое важное, держал бы в центре внимания человека".

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что изменение климата, "зеленое будущее" и другие экологические темы по-прежнему остаются главными приоритетами в повестке дня тюркских государств.

"Как организация тюркских государств, наша постоянная миссия заключается в укреплении единства и жизнестойкости в тюркском мире, особенно в ответ на глобальные вызовы. Мы непоколебимы в наших усилиях по укреплению сотрудничества между тюркоязычными государствами примерно в 30 ключевых областях, охватывающих политику, экономику, энергетику, транспорт, туризм, образование, окружающую среду, культуру, молодежь, спорт и многое другое. Ключевые документы нашей организации, в частности, "Видение тюркского мира до 2040 года" и стратегия ОТГ на 2020-2026 годы, уделяют внимание охране окружающей среды в национальной и совместной политике государств-членов и принятию совместных мер по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий", - сказал он.

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев заявил, что ТЮРКСОЙ стремится использовать силу культуры в качестве катализатора экологической осведомленности и действий посредством программ культурного обмена.

"Стремимся продемонстрировать, что защита культуры и окружающей среды, будь то поощрение экологически чистого туризма, сохранение культурного ландшафта или внедрение технологий использования возобновляемых источников энергии, являются взаимоусиливающими действиями", - добавил Раев.